Рейтинг@Mail.ru
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 14.06.2024 (обновлено: 03:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/argentina-1952753505.html
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом - РИА Новости, 14.06.2024
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом
Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:14
2024-06-14T03:48
в мире
украина
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
хавьер милей
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Ранее аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино. По словам посла, существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы всё-таки не будут. "Беспокоят и сообщения СМИ о возможности передачи аргентинских танков через Германию - по схеме с самолетами через Францию. Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - сказал Феоктистов. "Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", - сказал посол. Газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Сообщалось также, что президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
https://ria.ru/20240614/istrebiteli-1952753309.html
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
украина
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b0ecbe1ccfa9345d84f056f76f8ea2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, хавьер милей, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов, Хавьер Милей, Сергей Лавров, НАТО
Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом

Посол Феоктистов: передача Киеву военной техники будет недружественным шагом

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Ранее аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино. По словам посла, существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы всё-таки не будут.
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
16 декабря 2023, 09:03
"Беспокоят и сообщения СМИ о возможности передачи аргентинских танков через Германию - по схеме с самолетами через Францию. Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - сказал Феоктистов.
"Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", - сказал посол.
Газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией.
Штурмовик Super Etendard - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Посол объяснил, почему Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители
03:10
Сообщалось также, что президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
8 февраля, 12:01
 
В миреУкраинаРоссияАргентинаДмитрий ФеоктистовХавьер МилейСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала