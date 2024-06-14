https://ria.ru/20240614/argentina-1952753505.html

Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом

Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом - РИА Новости, 14.06.2024

Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом

Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:14

2024-06-14T03:14

2024-06-14T03:48

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Ранее аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино. По словам посла, существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы всё-таки не будут. "Беспокоят и сообщения СМИ о возможности передачи аргентинских танков через Германию - по схеме с самолетами через Францию. Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - сказал Феоктистов. "Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", - сказал посол. Газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Сообщалось также, что президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html

https://ria.ru/20240614/istrebiteli-1952753309.html

https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

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в мире, украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, хавьер милей, сергей лавров, нато