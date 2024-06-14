Посол в Аргентине назвал военную помощь Украине недружественным шагом
Посол Феоктистов: передача Киеву военной техники будет недружественным шагом
© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Россия доводит до властей Аргентины, что возможная передача Украине военной техники будет расцениваться как недружественный шаг, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Ранее аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино. По словам посла, существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы всё-таки не будут.
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"Беспокоят и сообщения СМИ о возможности передачи аргентинских танков через Германию - по схеме с самолетами через Францию. Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров", - сказал Феоктистов.
"Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", - сказал посол.
Газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией.
Сообщалось также, что президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.