СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда
Bloomberg: две сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу, передает агентство Блумберг.
Иск был подан в четверг в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо утверждают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин.
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Как отмечается в жалобе, Чон поняла, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине, только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере.
Чон и Сальгадо подали иск от имени более чем 12 тысяч нынешних и бывших сотрудниц подразделений Apple в Калифорнии. Они обе проработали в Apple более десяти лет.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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