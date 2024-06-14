https://ria.ru/20240614/apple-1952752496.html

СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:59

2024-06-14T02:59

2024-06-14T03:46

в мире

калифорния

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу, передает агентство Блумберг. Иск был подан в четверг в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо утверждают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин. Как отмечается в жалобе, Чон поняла, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине, только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере. Чон и Сальгадо подали иск от имени более чем 12 тысяч нынешних и бывших сотрудниц подразделений Apple в Калифорнии. Они обе проработали в Apple более десяти лет. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240612/apple-1952420028.html

https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, apple