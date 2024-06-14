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СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда - РИА Новости, 14.06.2024
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02:59 14.06.2024 (обновлено: 03:46 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/apple-1952752496.html
СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда
СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда
Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:59
2024-06-14T03:46
в мире
калифорния
apple
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу, передает агентство Блумберг. Иск был подан в четверг в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо утверждают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин. Как отмечается в жалобе, Чон поняла, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине, только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере. Чон и Сальгадо подали иск от имени более чем 12 тысяч нынешних и бывших сотрудниц подразделений Apple в Калифорнии. Они обе проработали в Apple более десяти лет. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240612/apple-1952420028.html
https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html
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в мире, калифорния, apple
В мире, Калифорния, Apple
СМИ: сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

Bloomberg: две сотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, согласно их иску, "систематически" платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу, передает агентство Блумберг.
Иск был подан в четверг в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо утверждают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин.
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Как отмечается в жалобе, Чон поняла, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине, только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере.
Чон и Сальгадо подали иск от имени более чем 12 тысяч нынешних и бывших сотрудниц подразделений Apple в Калифорнии. Они обе проработали в Apple более десяти лет.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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