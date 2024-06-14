https://ria.ru/20240614/antifriz-1952808459.html

В Бурятии три человека отравились антифризом

В Бурятии три человека отравились антифризом - РИА Новости, 14.06.2024

В Бурятии три человека отравились антифризом

Три человека находятся в реанимации в Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии после употребления антифриза, сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:04

2024-06-14T11:04

2024-06-14T11:35

происшествия

здоровье - общество

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 14 июн – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации в Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии после употребления антифриза, сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. По данным пресс-службы, двое мужчин и одна женщина одновременно попали в больницу в среду, 12 июня. "Со слов родственницы, вызвавшей скорую, они употребляли антифриз. Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек, все трое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас за их жизни борются врачи. В больнице пояснили, что антифриз – общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. В их состав входят смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой. Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля крайне ядовиты при приёме внутрь. Первые симптомы отравления этиленгликолем схожи с алкогольным отравлением, однако через 20-30 минут они сменяются потерей сознания и судорогами. При тяжёлом отравлении в отсутствие лечения смерть наступает через 13-20 дней.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914034751.html

улан-удэ

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происшествия, здоровье - общество, улан-удэ