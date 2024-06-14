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Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин
Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:19
2024-06-14T13:19
2024-06-14T13:19
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно. "Следующими в очередь на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин
Путин: следующим в очереди на изъятие активов Западом может быть кто угодно