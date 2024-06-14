https://ria.ru/20240614/aktivy-1952864872.html

Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин

Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:19

2024-06-14T13:19

2024-06-14T13:19

россия

сша

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно. "Следующими в очередь на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, владимир путин, в мире