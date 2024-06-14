В Госдуме рассказали, как санкции повлияли на строительство АЭС "Аккую"
Депутат Завальный: санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую"
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года, заявил председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
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"Произошли три вещи серьезных, влияющих на запуск проекта. Плановый год ввода объекта – 2025 год. Было пожелание турецкой стороны сделать это раньше. Случилась пандемия коронавируса, были очень серьезные ограничения, исходящие из пандемии. Сейчас работают там (на АЭС "Аккую") 34 тысячи человек. Тогда работали 5-6 тысяч. Восемьдесят процентов работников – турецкие работники. Десять процентов работников привлечены из Средней Азии. И 10 процентов - специалисты из России", - заявил Завальным на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
По его словам, мощное землетрясение в Турции в 2023 году также заявило о себе.
"Задержка была не в плане строительства, а по части отвлечения техники, направленной на ликвидацию последствий землетрясения. Нельзя было остаться в стороне. Часть техники также привлечена к местам разрушений", - подчеркнул Завальный.
По словам Завального, антироссийские санкции также повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую".
"Некоторые оплаченные оборудования до сих пор не поставлены. Это касается систем выдачи мощностей, ряд устройств, то что не производится в России и Турции, заказанные в фирме Siemens. Если вы будете на площадке, то увидите, что она полностью готова к монтажному оборудованию, но оборудования нет. Сегодня оно заказано в Китае. Они пошли нам на встречу, оборудование полностью соответствует международным стандартам, в течение года ожидается поставка", - сказал он.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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