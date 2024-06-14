https://ria.ru/20240614/advokaty-1952923552.html

К задержанным сторонникам блока "Победа" не пускают адвокатов, заявил Лунгу

К задержанным сторонникам блока "Победа" не пускают адвокатов, заявил Лунгу - РИА Новости, 14.06.2024

К задержанным сторонникам блока "Победа" не пускают адвокатов, заявил Лунгу

Полиция Молдавии не пускает адвокатов к задержанным участникам акции протеста, которую проводили сторонники оппозиционного блока "Победа" перед парламентом,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:25

2024-06-14T15:25

2024-06-14T15:25

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молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии не пускает адвокатов к задержанным участникам акции протеста, которую проводили сторонники оппозиционного блока "Победа" перед парламентом, сообщил в пятницу лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу. В пятницу у здания парламента прошел митинг в поддержку депутатов от оппозиции, которым запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях. Более 30 участников акции были задержаны полицией, среди них оказался и лидер партии "Шанс", однако его довольно быстро отпустили. "Команда блока "Победа" решила поддержать задержанных на улицах ребят, которым потребовался адвокат. Приехал наш коллега, но полицейские его не пускают. Они потребовали, чтобы адвокат покинул здание. Сказали, что нужды в нем нет и даже не дали адвокату поговорить с задержанными", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, полиция грубо нарушает закон, лишая граждан права на защиту и юридическую помощь. "Группа молодых сторонников рассказала, что у них забрали телефоны, проверили переписки, сказали, чтобы они точно указали зачем пришли, потому что все равно найдут, за что их арестовать, и посадят в тюрьму. Таковы методы, используемые демократической, реформированной и европеизированной полицией. Они вступили в борьбу с молодыми людьми, которые пришли протестовать за справедливость, за демократию", - добавил Лунгу. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240614/kishinev-1952820725.html

https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду