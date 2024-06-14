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Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване - РИА Новости, 14.06.2024
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06:24 14.06.2024 (обновлено: 12:04 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/admiral_gorshkov-1952759945.html
Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване
Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване - РИА Новости, 14.06.2024
Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване
Очередь из сотен людей выстроилась, чтобы подняться на борт пришвартованного в Гаване фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", который находится на Кубе с... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:24
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ГАВАНА, 14 июн - РИА Новости. Очередь из сотен людей выстроилась, чтобы подняться на борт пришвартованного в Гаване фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", который находится на Кубе с официальным визитом - в комментариях корреспонденту РИА Новости эти гаванцы рассказали, что прежде всего воспринимают визит кораблей как проявление солидарности. "Современные технологии этого военного корабля впечатляют, он выглядит как плавучий город, наполненный молодыми российскими моряками, которые несмотря на свой воинственный характер зашли к нам в гости с теплыми чувствами и солидарностью", - рассказал молодой инженер-электрик Альберто Менендес, который поднялся на борт "Горшкова". Накануне корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. "На Кубе мы привыкли слышать эпические истории о русских моряках, но возможность увидеть эти корабли вблизи, потрогать их руками и увидеть моряков я никогда не забуду", - заявил другой гость российского судна - Роберто Эченике, сам - бывший военный моряк. Помимо гаванцев, желающих попасть на борт, многие местные жители собрались понаблюдать за кораблями на набережной Малекон у входного канала в бухту. "Какую отвратительную суету подняли некоторые кубинские эмигранты в США, утверждая, что эти корабли опасны и что они представляют угрозу миру в регионе. В любом случае, они пришли сюда с посланием мира и солидарности с нашим народом", - поделилась своим мнением врач на пенсии Марсия Видаль. В следующий раз российский корабль примет на борт кубинцев 15 июня, а еще через два дня отряд Северного флота продолжит свой дальний поход.
https://ria.ru/20240606/kuba-1951155260.html
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гавана, куба, сша, вмф рф
Гавана, Куба, США, ВМФ РФ
Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Гаване

Сотни кубинцев посетили фрегат "Адмирал Горшков" в первый день стоянки в Гаване

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 14 июн - РИА Новости. Очередь из сотен людей выстроилась, чтобы подняться на борт пришвартованного в Гаване фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", который находится на Кубе с официальным визитом - в комментариях корреспонденту РИА Новости эти гаванцы рассказали, что прежде всего воспринимают визит кораблей как проявление солидарности.
"Современные технологии этого военного корабля впечатляют, он выглядит как плавучий город, наполненный молодыми российскими моряками, которые несмотря на свой воинственный характер зашли к нам в гости с теплыми чувствами и солидарностью", - рассказал молодой инженер-электрик Альберто Менендес, который поднялся на борт "Горшкова".
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России Адмирал Чабаненко в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Российские корабли прибудут на Кубу 12 июня
6 июня, 20:16
Накануне корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
"На Кубе мы привыкли слышать эпические истории о русских моряках, но возможность увидеть эти корабли вблизи, потрогать их руками и увидеть моряков я никогда не забуду", - заявил другой гость российского судна - Роберто Эченике, сам - бывший военный моряк.
Помимо гаванцев, желающих попасть на борт, многие местные жители собрались понаблюдать за кораблями на набережной Малекон у входного канала в бухту.
"Какую отвратительную суету подняли некоторые кубинские эмигранты в США, утверждая, что эти корабли опасны и что они представляют угрозу миру в регионе. В любом случае, они пришли сюда с посланием мира и солидарности с нашим народом", - поделилась своим мнением врач на пенсии Марсия Видаль.
В следующий раз российский корабль примет на борт кубинцев 15 июня, а еще через два дня отряд Северного флота продолжит свой дальний поход.
Военные корабли Северного флота России в порту Кубы - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
12 июня, 15:40
 
ГаванаКубаСШАВМФ РФ
 
 
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