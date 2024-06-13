https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html

Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке

Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024

Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке

Раненые в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:50

2024-06-13T15:50

2024-06-13T15:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

денис пушилин

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненые в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки (поселок Гольмовский) в результате обстрела со стороны ВФУ тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, выполнявшие профессиональные обязанности. Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния". - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу.

https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

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горловка, донецкая народная республика, гольмовский, денис пушилин, нтв (телеканал)