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Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html
Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке
Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024
Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке
Раненые в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:50
2024-06-13T15:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
денис пушилин
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненые в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки (поселок Гольмовский) в результате обстрела со стороны ВФУ тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, выполнявшие профессиональные обязанности. Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния". - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу.
https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, гольмовский, денис пушилин, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Денис Пушилин, НТВ (телеканал)
Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке

Пушилин: раненые в ДНР журналисты НТВ получили минно-взрывные травмы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненые в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В Никитовском районе Горловки (поселок Гольмовский) в результате обстрела со стороны ВФУ тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, выполнявшие профессиональные обязанности. Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния". - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаГольмовскийДенис ПушилинНТВ (телеканал)
 
 
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