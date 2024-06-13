https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952586701.html
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов - РИА Новости, 13.06.2024
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов
Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:40
2024-06-13T14:40
2024-06-13T14:40
донецкая народная республика
гольмовский
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. "Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжелое. Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут", - говорится в сообщении. Ранее Телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. -0-
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
донецкая народная республика
гольмовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, гольмовский, нтв (телеканал)
Донецкая Народная Республика, Гольмовский, НТВ (телеканал)
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов
Военкор Сладков: раненые в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии