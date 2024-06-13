Рейтинг@Mail.ru
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952586701.html
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов - РИА Новости, 13.06.2024
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов
Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:40
2024-06-13T14:40
донецкая народная республика
гольмовский
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. "Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжелое. Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут", - говорится в сообщении. Ранее Телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. -0-
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
донецкая народная республика
гольмовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, гольмовский, нтв (телеканал)
Донецкая Народная Республика, Гольмовский, НТВ (телеканал)
Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов

Военкор Сладков: раненые в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.
«
"Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжелое. Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут", - говорится в сообщении.
Ранее Телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. -0-
Закрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО Редакция газеты Известия - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин
20 апреля, 01:31
 
Донецкая Народная РеспубликаГольмовскийНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала