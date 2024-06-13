https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952586701.html

Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов

Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов - РИА Новости, 13.06.2024

Военкор Сладков рассказал о состоянии раненных в ДНР журналистов

Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:40

2024-06-13T14:40

2024-06-13T14:40

донецкая народная республика

гольмовский

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненные в ДНР журналисты НТВ находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. "Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжелое. Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут", - говорится в сообщении. Ранее Телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. -0-

https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html

донецкая народная республика

гольмовский

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донецкая народная республика, гольмовский, нтв (телеканал)