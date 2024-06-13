https://ria.ru/20240613/zhurnalist-1952700420.html
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке
Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:35
2024-06-13T19:35
2024-06-13T20:01
горловка
специальная военная операция на украине
иван приходько
вооруженные силы украины
нтв (телеканал)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:150:1094:766_1920x0_80_0_0_aca400c0bae8dc3ab36b49778565f472.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — говорится в публикации.По данным НТВ, врачи пытались спасти оператора несколько часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.Днем в четверг Приходько сообщил, что сотрудники телекомпании получили тяжелые ранения при атаке противника в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.Третий пострадавший — сопровождавший их офицер.Расследованием произошедшего займется СК.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:138:1094:960_1920x0_80_0_0_377e3eaff89d8efbc5d677a9251d6b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, нтв (телеканал), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Горловка, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НТВ (телеканал), Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке
Умер оператор НТВ Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке