https://ria.ru/20240613/zhurnalist-1952700420.html

Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке

Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024

Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке

Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:35

2024-06-13T19:35

2024-06-13T20:01

горловка

специальная военная операция на украине

иван приходько

вооруженные силы украины

нтв (телеканал)

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — говорится в публикации.По данным НТВ, врачи пытались спасти оператора несколько часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.Днем в четверг Приходько сообщил, что сотрудники телекомпании получили тяжелые ранения при атаке противника в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.Третий пострадавший — сопровождавший их офицер.Расследованием произошедшего займется СК.

https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html

горловка

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, нтв (телеканал), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)