Рейтинг@Mail.ru
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 13.06.2024 (обновлено: 20:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zhurnalist-1952700420.html
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости, 13.06.2024
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке
Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:35
2024-06-13T20:01
горловка
специальная военная операция на украине
иван приходько
вооруженные силы украины
нтв (телеканал)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:150:1094:766_1920x0_80_0_0_aca400c0bae8dc3ab36b49778565f472.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — говорится в публикации.По данным НТВ, врачи пытались спасти оператора несколько часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.Днем в четверг Приходько сообщил, что сотрудники телекомпании получили тяжелые ранения при атаке противника в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.Третий пострадавший — сопровождавший их офицер.Расследованием произошедшего займется СК.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:138:1094:960_1920x0_80_0_0_377e3eaff89d8efbc5d677a9251d6b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, нтв (телеканал), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Горловка, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НТВ (телеканал), Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке

Умер оператор НТВ Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке

© Фото : страница Валерия Кожина в соцсетиОператор НТВ Валерий Кожин
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : страница Валерия Кожина в соцсети
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — говорится в публикации.
По данным НТВ, врачи пытались спасти оператора несколько часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.
Днем в четверг Приходько сообщил, что сотрудники телекомпании получили тяжелые ранения при атаке противника в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.
Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.
© AO "Телекомпания НТВ"Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© AO "Телекомпания НТВ"
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Третий пострадавший — сопровождавший их офицер.
Расследованием произошедшего займется СК.
Александр Пушин
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин
28 мая, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНТВ (телеканал)Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала