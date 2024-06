https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

Запад объявил террористическую войну России

Соединенные Штаты официально сняли запрет на поставки вооружений подразделению украинских нацистов "Азов"*. Ни для кого не было особым секретом, что это оружие доставлялось нацистам и раньше, однако делалось это негласно, без особого афиширования, поскольку боевики именно этой банды подпадали под так называемый закон Лихи.Данный закон, названный по имени его инициатора — сенатора Патрика Лихи, был принят еще в 1997 году и формально запрещает Госдепу и Пентагону поставки денег и вооружений иностранным подразделениям, уличенным в "грубых нарушениях прав человека". Уж кто-то, а боевики "Азова"* — и это доказано многочисленными показаниями свидетелей и судебными процессами — причастны и к массовым убийствам, и к пыткам, и к распространению нацистской идеологии. Но теперь, согласно разъяснению Госдепа, выясняется, что ничего этого "не обнаружено". Нацистское подразделение, о человеконенавистнической идеологии которого трубили в свое время и западные СМИ, вдруг оказалось "белым и пушистым". И теперь сможет творить террор американским оружием, ничего не стесняясь.Кампания в западных СМИ по обелению "Азова"* началась давно и особенно усилилась с момента начала СВО. Особенно старалась британская газета The Times, планомерно доказывавшая западной аудитории, что данное подразделение "уже не то", что оно "очистилась от идеологии нацизма". Например, в мае 2022 года с подачи газеты многие западные СМИ повторили откровенную ложь о том, что эти боевики якобы "избавились от неонацистского символа, эксплуатируемого российскими пропагандистами".Речь — о запрещенном во многих европейских странах символе "Вольфсангель", или "Волчий крюк". Заметим, даже The Times признала его неонацистским. Согласно же той байке, "Азов"* якобы отказался от него в пользу трех мечей. Хотя сами боевики признавались, что речь идет лишь об одном из подразделений, создававшихся на идеологической базе того же "Азова"*, а три меча — это часть их нового церемониала поминовения "павших героев". Что также было взято из традиций гитлеровской Германии — так называемый день поминовения Heldengedenktag, игравший значительную роль в пропагандистских усилиях рейха.Причем пропагандисты The Times уже забыли о распространенном ими же фейке. На днях, продолжая свою линию на отбеливание "Азова"*, эта же газета опубликовала большую статью о том, как "обновленное" подразделение Нацгвардии давно уже отринуло нацистскую идеологию. В качестве доказательства было приведено интервью с одним из боевиков по кличке Енот, который заявил, что он является евреем, а это, мол, должно опровергать заявления об их фашистской сущности (как будто нацизм обязательно подразумевает антисемитизм). Но автор этой статьи даже не заметил, что сопроводил ее фотографией собеседника вместе с его "побратимом", на рукаве которого четко виден шеврон с тем самым нацистским "Волчьим крюком", якобы отринутым "Азовом"* два года назад. Явный прокол британской пропаганды.Кстати, очень показательно, что на своих официальных ресурсах боевики данного подразделения выразили публичную благодарность Госдепу и посольству США на Украине, снабдив это послание именно "Волчьим крюком". И никакого же нацизма — это все "российская пропаганда"!Забавнее всего, что это оправдание нацизма и нацистской символики происходит параллельно с истерикой по поводу "успеха правых в Европе", которая царит в либеральных СМИ по итогам выборов в Европарламент. Целые партии пытаются привязать к идеологии нацизма за использование отдельными их политиками каких-то символов или лозунгов, отдаленно напоминающих нацистские. И в то же время с трибуны германского парламента лидеры Евросоюза и Германии кричат слоган украинских коллаборационистов, пришедший к тем из организации, официально называвшейся Союзом украинских фашистов. И это никого не смущает, поскольку речь идет об использовании нацистов против России!У нас никогда не было никаких иллюзий по поводу террористической сущности и "Азова"*, и украинского преступного режима в целом. Как и не было иллюзий по поводу того, что Запад не просто закрывает глаза на террор, используемый против России, но и поощряет его. Но сейчас сам Запад срывает все маски, вооружая террористов и оправдывая теракты. К примеру, директор ФСБ Александр Бортников подтвердил на днях, что за организацией теракта в "Крокус сити холле" стоит военная разведка Украины. А та никогда не скрывала своей прямой зависимости от иностранных спецслужб.Да и западные эксперты уже спокойно оправдывают использование терроризма против России. На днях британская Daily Express под рубрикой "Эксклюзив" поместила признание известного военного эксперта Николаса Драммонда о том, что Украина готовит проведение террористических атак против российских школ и иных объектов гражданской инфраструктуры. Сказано им без осуждения, как само собой разумеющееся. И газета даже удовлетворенно добавила: "Украина уже начала делать это".Как видим, никто уже и не стесняется использования слова "террор" в применении к деятельности преступного украинского режима. Таким образом, Запад прямо признается в том, что открыто стал спонсором терроризма. А это значит, что рано или поздно нам придется отвечать на вызов. Стоит напомнить, что Владимир Путин в недавней беседе с представителями международных информагентств сказал, что нас вынуждают поставлять оружие "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".Не мы объявили эту войну. Но нам придется побеждать и в ней.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

