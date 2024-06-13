https://ria.ru/20240613/zamechanie-1952553172.html

В Калининграде мужчина избил кондуктора трамвая за замечание

В Калининграде мужчина избил кондуктора трамвая за замечание - РИА Новости, 13.06.2024

В Калининграде мужчина избил кондуктора трамвая за замечание

Калининградец, избивший кондуктора трамвая за сделанное замечание, стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:11

2024-06-13T13:11

2024-06-13T13:11

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дтп с трамваями в кемерово

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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградец, избивший кондуктора трамвая за сделанное замечание, стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В ходе предварительного следствия установлено, что компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения остановила трамвай в неположенном месте. Когда 60-летний кондуктор сделал незваным пассажирам замечание, завязался конфликт, один из мужчин нанёс ему удар бутылкой по голове. У кондуктора сотрясения головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости. "В отношении злоумышленника следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на помощь потерпевшему поспешили прохожие, которые прогнали агрессивных мужчин, вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в салоне трамвая. "Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался 18-летний житель Калининграда, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240610/dvornik-1951889866.html

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