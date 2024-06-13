https://ria.ru/20240613/zalozhnik-1952558812.html
Мать спасенного в Газе российского заложника поблагодарила МИД за поддержку
Мать спасенного в Газе российского заложника поблагодарила МИД за поддержку - РИА Новости, 13.06.2024
Мать спасенного в Газе российского заложника поблагодарила МИД за поддержку
Семья спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова благодарна российским дипломатам и МИД РФ за поддержку и усилия, предпринимаемые... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:30
2024-06-13T13:30
2024-06-13T13:30
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россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Семья спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова благодарна российским дипломатам и МИД РФ за поддержку и усилия, предпринимаемые для освобождения похищенных, рассказала РИА Новости мать освобожденного россиянина Евгения. "Мы много общались с МИД России, несколько раз приезжали в Москву для встреч с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Посольство России в Израиле очень тепло с нами общалось. У нас действительно очень теплые человеческие отношения. Мы всегда могли позвонить и прийти", - рассказала Евгения. По ее словам, российские дипломаты держали семью в курсе и информировали о том, какие существуют возможности. Мать россиянина отметила, что их семья дружит с семьями еще двух граждан РФ, которые уже более восьми месяцев удерживаются в плену радикального палестинского движения ХАМАС. "Мы дружим с семьями остающихся в плену ХАМАС российских заложников. Они, конечно, очень надеются, что Россия сможет помочь", - отметила Евгения. В субботу, 8 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба". Отец Андрея Михаил в беседе с корреспондентом РИА Новости, в свою очередь, выразил благодарность израильским военным и спецназу, которые спасли его сына и еще троих заложников в ходе спецоперации, а также врачам больницы, где обследовали Андрея после восьми месяцев в плену. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.
https://ria.ru/20240612/zalozhnik--1952439314.html
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Мать спасенного в Газе российского заложника поблагодарила МИД за поддержку
Мать спасенного из плена в Газе россиянина Козлова поблагодарила дипломатов
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Семья спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова благодарна российским дипломатам и МИД РФ за поддержку и усилия, предпринимаемые для освобождения похищенных, рассказала РИА Новости мать освобожденного россиянина Евгения.
"Мы много общались с МИД России, несколько раз приезжали в Москву для встреч с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым
. Посольство России в Израиле очень тепло с нами общалось. У нас действительно очень теплые человеческие отношения. Мы всегда могли позвонить и прийти", - рассказала Евгения. По ее словам, российские дипломаты держали семью в курсе и информировали о том, какие существуют возможности.
Мать россиянина отметила, что их семья дружит с семьями еще двух граждан РФ, которые уже более восьми месяцев удерживаются в плену радикального палестинского движения ХАМАС. "Мы дружим с семьями остающихся в плену ХАМАС российских заложников. Они, конечно, очень надеются, что Россия сможет помочь", - отметила Евгения.
В субботу, 8 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".
Отец Андрея Михаил в беседе с корреспондентом РИА Новости, в свою очередь, выразил благодарность израильским военным и спецназу, которые спасли его сына и еще троих заложников в ходе спецоперации, а также врачам больницы, где обследовали Андрея после восьми месяцев в плену.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС
были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ
ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля
. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.