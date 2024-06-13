https://ria.ru/20240613/zakonoproekt-1952461357.html
ЛДПР предложит обязать банки информировать о причинах блокировки счета
ЛДПР предложит обязать банки информировать о причинах блокировки счета - РИА Новости, 13.06.2024
ЛДПР предложит обязать банки информировать о причинах блокировки счета
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать банки информировать клиентов о... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T02:55
2024-06-13T02:55
2024-06-13T02:55
леонид слуцкий (политик)
выходные
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать банки информировать клиентов о причинах блокировки их счета, а также предоставлять информацию, необходимую для снятия таких ограничительных мер, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер, а также предоставления перечня информации, необходимой для контрольных мероприятий и последующего снятия таких мер", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отмечают, что на сегодняшний день банки обязаны информировать клиентов лишь о факте наложения на их счета ограничений на проведение финансовых операций, однако закон не обязывает их сообщать причины предпринятых мер. Подчеркивается, что из-за этого клиенты зачастую не понимают, почему именно их счета оказались заблокированы и не знают, какие документы нужно предоставить в банк для снятия ограничений. "Для предпринимателя один из самых ценных ресурсов – его время. Если банк заблокировал счета, или ввел иные ограничения – это простой, недополученная прибыль. Чем больше нужно потратить времени на то, чтобы разобраться в причинах блокировки, тем больше потерь. Процесс нужно оптимизировать, сделать удобным. Действия со стороны банка должны быть снабжены пояснениями, чтобы сразу принять меры. Бизнесу нужно дать возможность работать, а не тратить время на запутанные бюрократические процедуры", — рассказал РИА Новости Слуцкий.
https://ria.ru/20240613/zarplata-1952455029.html
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леонид слуцкий (политик), выходные, госдума рф
Леонид Слуцкий (политик), выходные, Госдума РФ
ЛДПР предложит обязать банки информировать о причинах блокировки счета
В ГД внесут проект об информировании о причинах блокировки банковского счета
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать банки информировать клиентов о причинах блокировки их счета, а также предоставлять информацию, необходимую для снятия таких ограничительных мер, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер, а также предоставления перечня информации, необходимой для контрольных мероприятий и последующего снятия таких мер", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы отмечают, что на сегодняшний день банки обязаны информировать клиентов лишь о факте наложения на их счета ограничений на проведение финансовых операций, однако закон не обязывает их сообщать причины предпринятых мер.
Подчеркивается, что из-за этого клиенты зачастую не понимают, почему именно их счета оказались заблокированы и не знают, какие документы нужно предоставить в банк для снятия ограничений.
"Для предпринимателя один из самых ценных ресурсов – его время. Если банк заблокировал счета, или ввел иные ограничения – это простой, недополученная прибыль. Чем больше нужно потратить времени на то, чтобы разобраться в причинах блокировки, тем больше потерь. Процесс нужно оптимизировать, сделать удобным. Действия со стороны банка должны быть снабжены пояснениями, чтобы сразу принять меры. Бизнесу нужно дать возможность работать, а не тратить время на запутанные бюрократические процедуры", — рассказал РИА Новости Слуцкий.