Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zakharova-1952649762.html
Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине
Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине
США поставками дальнобойного оружия Киеву и разрешением бить им по территории России ведут к затягиванию конфликта, его выводу на катастрофический уровень, для... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:32
2024-06-13T17:32
специальная военная операция на украине
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9551d39c052fb3c3ae300ccca32ac264.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США поставками дальнобойного оружия Киеву и разрешением бить им по территории России ведут к затягиванию конфликта, его выводу на катастрофический уровень, для Вашингтона это способ выйти из внутреннего кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "США... и их союзники поставками киевскому режиму все более дальнобойного, все более смертоносного оружия - хотя я не уверена, что в отношении смертоносного оружия есть какие-то превосходные степени - в том числе и согласием на его применение для ударов по российской территории ведут дело к дальнейшему затягиванию и выводу этого конфликта на совершенно иной, более масштабный, я бы сказала, катастрофический уровень", - отметила Захарова на брифинге для СМИ. Она указала, что причины таких действий понятны - Вашингтон находится в тяжелейшем положении с точки зрения экономики и внутренней политики. Внутренних ресурсов для выхода из этой ситуации не хватает, а другие страны свои ресурсы добровольно не отдают, подчеркнула Захарова. "Каким образом пролонгировать существование очевидного мирового банкрота, США, в зоне комфорта, из которой они не хотят выходить? Только одним образом: повышением уровня напряженности в мире, созданием новых зон хаоса, управлением им, ну и разжиганием новых конфликтов", - добавила она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950820043.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине

Захарова: поставки дальнобойного оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США поставками дальнобойного оружия Киеву и разрешением бить им по территории России ведут к затягиванию конфликта, его выводу на катастрофический уровень, для Вашингтона это способ выйти из внутреннего кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"США... и их союзники поставками киевскому режиму все более дальнобойного, все более смертоносного оружия - хотя я не уверена, что в отношении смертоносного оружия есть какие-то превосходные степени - в том числе и согласием на его применение для ударов по российской территории ведут дело к дальнейшему затягиванию и выводу этого конфликта на совершенно иной, более масштабный, я бы сказала, катастрофический уровень", - отметила Захарова на брифинге для СМИ.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Вчера, 17:27
Она указала, что причины таких действий понятны - Вашингтон находится в тяжелейшем положении с точки зрения экономики и внутренней политики. Внутренних ресурсов для выхода из этой ситуации не хватает, а другие страны свои ресурсы добровольно не отдают, подчеркнула Захарова.
«
"Каким образом пролонгировать существование очевидного мирового банкрота, США, в зоне комфорта, из которой они не хотят выходить? Только одним образом: повышением уровня напряженности в мире, созданием новых зон хаоса, управлением им, ну и разжиганием новых конфликтов", - добавила она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Путин: почему у нас нет права поставлять наше оружие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин заявил о праве России ответить Западу поставками дальнобойного оружия
5 июня, 21:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала