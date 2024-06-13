https://ria.ru/20240613/zakharova-1952649762.html

Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине

Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине - РИА Новости, 13.06.2024

Захарова рассказала, как США затягивают конфликт на Украине

США поставками дальнобойного оружия Киеву и разрешением бить им по территории России ведут к затягиванию конфликта, его выводу на катастрофический уровень, для... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:32

2024-06-13T17:32

2024-06-13T17:32

специальная военная операция на украине

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США поставками дальнобойного оружия Киеву и разрешением бить им по территории России ведут к затягиванию конфликта, его выводу на катастрофический уровень, для Вашингтона это способ выйти из внутреннего кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "США... и их союзники поставками киевскому режиму все более дальнобойного, все более смертоносного оружия - хотя я не уверена, что в отношении смертоносного оружия есть какие-то превосходные степени - в том числе и согласием на его применение для ударов по российской территории ведут дело к дальнейшему затягиванию и выводу этого конфликта на совершенно иной, более масштабный, я бы сказала, катастрофический уровень", - отметила Захарова на брифинге для СМИ. Она указала, что причины таких действий понятны - Вашингтон находится в тяжелейшем положении с точки зрения экономики и внутренней политики. Внутренних ресурсов для выхода из этой ситуации не хватает, а другие страны свои ресурсы добровольно не отдают, подчеркнула Захарова. "Каким образом пролонгировать существование очевидного мирового банкрота, США, в зоне комфорта, из которой они не хотят выходить? Только одним образом: повышением уровня напряженности в мире, созданием новых зон хаоса, управлением им, ну и разжиганием новых конфликтов", - добавила она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950820043.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, сергей лавров, нато