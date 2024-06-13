https://ria.ru/20240613/zakharova-1952612636.html
У России, в отличие от НАТО, агрессивных планов нет, заявила Захарова
У России, в отличие от НАТО, агрессивных планов нет, заявила Захарова - РИА Новости, 13.06.2024
У России, в отличие от НАТО, агрессивных планов нет, заявила Захарова
Никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у североатлантического альянса, заявила официальный... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:56
2024-06-13T15:56
2024-06-13T15:56
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы еще раз хотим подчеркнуть, никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов, у России не было и нет. При этом, со всей очевидностью, мы понимаем - они есть у НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула, что провокационные заявления западных политиков и военных о "мнимой угрозе с Востока" нацелены на идеологическую обработку населения. "Мы прекрасно понимаем, Вашингтону не нужна мирная Европа. Концепция управляемого хаоса зашла слишком далеко, теперь идеологи глубинного государства США буквально требуют еще больше крови, им нужно залить ею европейский континент. Они подталкивают европейцев со своего западного конца к краю, к обрыву, к тому, что поможет им пережить нынешний коллапс", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240613/gorlovka-1952606855.html
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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), мария захарова, нато
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Мария Захарова, НАТО
У России, в отличие от НАТО, агрессивных планов нет, заявила Захарова
Захарова: агрессивных планов у России, в отличие от НАТО, не было и нет