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Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
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15:52 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zakharova-1952611884.html
Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы
Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T15:52
россия
куба
рикардо кабрисас
сергей лавров
мария захарова
брикс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Сегодня в течение ближайшего времени глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он прибывает в Россию с рабочим визитом. Встреча - это логическое продолжение непрерывной динамики плотных доверительных российско-кубинских политических контактов, в том числе встреч Рикардо Кабрисаса с рядом руководителей российских профильных министерств на полях ПМЭФ, официального визита министра иностранных дел Республики Куба Бруно Родригеса в Россию и его участие в СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде" , - сказала она в ходе брифинга в четверг. Стороны обсудят текущее положение и развитие стратегического партнерства, включая углубление политического диалога, продвижение финансово-инвестиционного сотрудничества, а также ключевые вопросы международной повестки дня.
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россия, куба, рикардо кабрисас, сергей лавров, мария захарова, брикс
Россия, Куба, Рикардо Кабрисас, Сергей Лавров, Мария Захарова, БРИКС
Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы

Захарова: Лавров в четверг проведет переговоры с замом премьера Кубы Кабрисасом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«
"Сегодня в течение ближайшего времени глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он прибывает в Россию с рабочим визитом. Встреча - это логическое продолжение непрерывной динамики плотных доверительных российско-кубинских политических контактов, в том числе встреч Рикардо Кабрисаса с рядом руководителей российских профильных министерств на полях ПМЭФ, официального визита министра иностранных дел Республики Куба Бруно Родригеса в Россию и его участие в СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Стороны обсудят текущее положение и развитие стратегического партнерства, включая углубление политического диалога, продвижение финансово-инвестиционного сотрудничества, а также ключевые вопросы международной повестки дня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Лавров встретился с президентом Кубы
19 февраля, 23:51
 
РоссияКубаРикардо КабрисасСергей ЛавровМария ЗахароваБРИКС
 
 
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