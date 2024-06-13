Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы
Захарова: Лавров в четверг проведет переговоры с замом премьера Кубы Кабрисасом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
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"Сегодня в течение ближайшего времени глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он прибывает в Россию с рабочим визитом. Встреча - это логическое продолжение непрерывной динамики плотных доверительных российско-кубинских политических контактов, в том числе встреч Рикардо Кабрисаса с рядом руководителей российских профильных министерств на полях ПМЭФ, официального визита министра иностранных дел Республики Куба Бруно Родригеса в Россию и его участие в СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Стороны обсудят текущее положение и развитие стратегического партнерства, включая углубление политического диалога, продвижение финансово-инвестиционного сотрудничества, а также ключевые вопросы международной повестки дня.
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