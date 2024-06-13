https://ria.ru/20240613/zakharova-1952611884.html

Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы

Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы - РИА Новости, 13.06.2024

Лавров проведет переговоры с зампремьера Кубы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:52

2024-06-13T15:52

2024-06-13T15:52

россия

куба

рикардо кабрисас

сергей лавров

мария захарова

брикс

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Сегодня в течение ближайшего времени глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он прибывает в Россию с рабочим визитом. Встреча - это логическое продолжение непрерывной динамики плотных доверительных российско-кубинских политических контактов, в том числе встреч Рикардо Кабрисаса с рядом руководителей российских профильных министерств на полях ПМЭФ, официального визита министра иностранных дел Республики Куба Бруно Родригеса в Россию и его участие в СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде" , - сказала она в ходе брифинга в четверг. Стороны обсудят текущее положение и развитие стратегического партнерства, включая углубление политического диалога, продвижение финансово-инвестиционного сотрудничества, а также ключевые вопросы международной повестки дня.

https://ria.ru/20240219/vstrecha-1928353235.html

россия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, куба, рикардо кабрисас, сергей лавров, мария захарова, брикс