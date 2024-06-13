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Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 13.06.2024 (обновлено: 18:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zaes-1952649207.html
Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС
Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2024
Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС
Российские военные вместе с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:30
2024-06-13T18:01
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные вместе с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.В военном ведомстве добавили, что в целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области – объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими.Российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, и после завершения инженерной разведки состоялся безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию."В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - отмечает МО РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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россия, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС

Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА НовостиРотация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
© РИА Новости
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 13 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные вместе с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве добавили, что в целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области – объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими.
Российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, и после завершения инженерной разведки состоялся безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
"В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - отмечает МО РФ.
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Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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