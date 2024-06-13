https://ria.ru/20240613/zaes-1952649207.html

Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС

Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2024

Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС

Российские военные вместе с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:30

2024-06-13T17:30

2024-06-13T18:01

специальная военная операция на украине

россия

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные вместе с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.В военном ведомстве добавили, что в целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области – объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими.Российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, и после завершения инженерной разведки состоялся безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию."В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - отмечает МО РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы рф