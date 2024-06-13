https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952462317.html

Во Владивостоке задержали подозреваемых в краже 30,5 миллиона рублей

Во Владивостоке задержали подозреваемых в краже 30,5 миллиона рублей - РИА Новости, 13.06.2024

Во Владивостоке задержали подозреваемых в краже 30,5 миллиона рублей

Полицейские задержали во Владивостоке двух мужчин, которые подозреваются в краже из хранилища кредитной организации 30,5 миллиона рублей, сообщает УМВД по... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:22

2024-06-13T03:22

2024-06-13T06:08

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Полицейские задержали во Владивостоке двух мужчин, которые подозреваются в краже из хранилища кредитной организации 30,5 миллиона рублей, сообщает УМВД по Приморскому краю.Отмечается, что ночью на пульт ЧОП поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одной из небанковских кредитных организаций. Прибывшие на место сотрудники внешних повреждений и следов проникновения не обнаружили. Однако позже в полицию поступило сообщение, что из хранилища кредитной организации похищены 30,5 миллиона рублей. "В результате комплекса оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих жителей Владивостока 45 и 48 лет. В отделе полиции они дали признательные показания, сообщив, что преступление спланировали еще несколько месяцев назад. Скрыв лица под масками, они проникли в хранилище при помощи дубликатов ключей и, совершив кражу, скрылись", — говорится в сообщении приморской полиции.По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Подозреваемых заключили под стражу.

https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952461726.html

https://ria.ru/20240305/krazha-1931145681.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия