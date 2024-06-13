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Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике - РИА Новости, 13.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
10:28 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/yakutiya-1952500517.html
Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике
Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике - РИА Новости, 13.06.2024
Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике
Национальные проекты, инициированные президентом России, напрямую отвечают задачам развития Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:28
2024-06-13T10:28
республика саха (якутия)
экономика
россия
айсен николаев
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Национальные проекты, инициированные президентом России, напрямую отвечают задачам развития Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в ежегодном отчете о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти республики перед Госсобранием (Ил Тумэн) за 2023 год глава Якутии Айсен Николаев поручил обеспечить максимальное участие региона в новых нацпроектах. "Ключевые направления развития страны с горизонтом до 2036 года президент России Владимир Владимирович Путин определил своим Указом от 7 мая. Семь национальных целей ориентированы не только на сложившиеся приоритеты, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на беспрецедентные западные санкции, в условиях проведения специальной военной операции для защиты суверенитета и будущего России. Хочу подчеркнуть, что новые инициативы президента напрямую отвечают задачам развития республики, которые мы заявили на ближайшие годы. Говоря о стартовой позиции Якутии в реализации новых национальных проектов, мы также можем отметить их абсолютную созвучность нашим стратегиям", - приводятся слова Николаева. Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года объявил о запуске пяти новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных". До конца текущего года все нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой.
https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html
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экономика, россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Россия, Айсен Николаев
Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике

Глава Якутии Николаев: нацпроекты напрямую отвечают задачам развития республики

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Национальные проекты, инициированные президентом России, напрямую отвечают задачам развития Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в ежегодном отчете о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти республики перед Госсобранием (Ил Тумэн) за 2023 год глава Якутии Айсен Николаев поручил обеспечить максимальное участие региона в новых нацпроектах.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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"Ключевые направления развития страны с горизонтом до 2036 года президент России Владимир Владимирович Путин определил своим Указом от 7 мая. Семь национальных целей ориентированы не только на сложившиеся приоритеты, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на беспрецедентные западные санкции, в условиях проведения специальной военной операции для защиты суверенитета и будущего России. Хочу подчеркнуть, что новые инициативы президента напрямую отвечают задачам развития республики, которые мы заявили на ближайшие годы. Говоря о стартовой позиции Якутии в реализации новых национальных проектов, мы также можем отметить их абсолютную созвучность нашим стратегиям", - приводятся слова Николаева.
Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года объявил о запуске пяти новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных". До конца текущего года все нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой.
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