https://ria.ru/20240613/yakutiya-1952500517.html

Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике

Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике - РИА Новости, 13.06.2024

Нацпроекты отвечают задачам развития Якутии, заявили в республике

Национальные проекты, инициированные президентом России, напрямую отвечают задачам развития Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:28

2024-06-13T10:28

2024-06-13T10:28

республика саха (якутия)

экономика

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Национальные проекты, инициированные президентом России, напрямую отвечают задачам развития Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в ежегодном отчете о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти республики перед Госсобранием (Ил Тумэн) за 2023 год глава Якутии Айсен Николаев поручил обеспечить максимальное участие региона в новых нацпроектах. "Ключевые направления развития страны с горизонтом до 2036 года президент России Владимир Владимирович Путин определил своим Указом от 7 мая. Семь национальных целей ориентированы не только на сложившиеся приоритеты, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на беспрецедентные западные санкции, в условиях проведения специальной военной операции для защиты суверенитета и будущего России. Хочу подчеркнуть, что новые инициативы президента напрямую отвечают задачам развития республики, которые мы заявили на ближайшие годы. Говоря о стартовой позиции Якутии в реализации новых национальных проектов, мы также можем отметить их абсолютную созвучность нашим стратегиям", - приводятся слова Николаева. Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года объявил о запуске пяти новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных". До конца текущего года все нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой.

https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html

https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, айсен николаев