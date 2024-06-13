https://ria.ru/20240613/vzyatki-1952472284.html

Замдиректора КЭТК в Кемерово будут судить за взятки на 23 миллиона рублей

Замдиректора КЭТК в Кемерово будут судить за взятки на 23 миллиона рублей - РИА Новости, 13.06.2024

Замдиректора КЭТК в Кемерово будут судить за взятки на 23 миллиона рублей

Заместитель директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) по троллейбусным перевозкам предстанет перед судом за взятки на 23 миллиона рублей,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:31

2024-06-13T07:31

2024-06-13T07:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Заместитель директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) по троллейбусным перевозкам предстанет перед судом за взятки на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам АО "Кемеровская электротранспортная компания". Он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном и крупном размерах). "По версии следствия,… с января 2018 года по сентябрь 2023 года фигурант за денежное вознаграждение оказывал директорам различных коммерческих организаций содействие в заключении с их компаниями договоров на закупки товаров, работ и услуг для нужд АО "КЭТК", а также обеспечивал предоставление троллейбусов для размещения на них рекламы. Общая сумма денежных средств, полученных фигурантом в качестве взятки, составила более 23 миллионов рублей", – сообщает ведомство. Как уточнили в управлении, преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники СК, управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД и УФСБ России по Кемеровской области. Ведомство не называет имени фигуранта, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь идет о Евгении Большанине. В ходе первоначальных неотложных следственных действий в организации и квартирах обвиняемого и представителей коммерческих фирм провели обыски, изъяли необходимую документацию. В следственном управлении отметили, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину полностью признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На время предварительного расследования он был арестован. На его имущество и деньги наложен арест на сумму свыше 33 миллионов рублей. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщает СК. Как в свою очередь уточняет прокуратура области, дело будет рассматривать Центральный районный суд. По данным прокуратуры, мужчина изобличил предпринимателей, передававших взятки. "Уголовные дела по факту дачи взяток предпринимателями выделены в отдельное производство", – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ранее сообщалось, что за дачу взятки более 2 миллионов рублей заместителю гендиректора по троллейбусным перевозкам Кемеровской электротранспортной компании за размещение рекламы на троллейбусах пошел под суд директор одной из рекламных фирм.

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

https://ria.ru/20240517/sizo-1946732646.html

https://ria.ru/20240116/vzyatki-1921677249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)