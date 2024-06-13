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В Москве автобус застрял в луже на дороге - РИА Новости, 13.06.2024
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15:03 13.06.2024 (обновлено: 16:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html
В Москве автобус застрял в луже на дороге
В Москве автобус застрял в луже на дороге - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве автобус застрял в луже на дороге
Автобус застрял в луже на севере Москвы из-за интенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:03
2024-06-13T16:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Автобус застрял в луже на севере Москвы из-за интенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. &quot;Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды&quot;, — говорится в публикации.Пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. В департаменте подчеркнули, что водитель действовал согласно должностной инструкции. На месте работают городские службы. Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации подтопления.Позднее генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул сообщил, что автобус удалось эвакуировать.По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, местами он может сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра — до 18 метров в секунду. В отдельных районах за несколько часов уже выпала почти месячная норма осадков.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве автобус застрял в луже на дороге

В Москве автобус попал в скопление воды из-за сверхинтенсивных осадков

© Кадр видео из соцсетейАвтобус, застрявший из-за сильного дождя на Клязьминской улице в Москве
Автобус, застрявший из-за сильного дождя на Клязьминской улице в Москве
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Автобус застрял в луже на севере Москвы из-за интенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«

"Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды", — говорится в публикации.

Пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. В департаменте подчеркнули, что водитель действовал согласно должностной инструкции.
На месте работают городские службы. Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации подтопления.
Позднее генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул сообщил, что автобус удалось эвакуировать.
По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, местами он может сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра — до 18 метров в секунду. В отдельных районах за несколько часов уже выпала почти месячная норма осадков.
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