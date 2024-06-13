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Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран
Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран - РИА Новости, 13.06.2024
Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран
Ветеринарные препараты компании "АКА" из подмосковных Люберец будут экспортироваться в Иран, контракт на поставку был заключен в рамках выставки Iran Agrofood... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:40
2024-06-13T16:40
2024-06-13T16:40
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ветеринарные препараты компании "АКА" из подмосковных Люберец будут экспортироваться в Иран, контракт на поставку был заключен в рамках выставки Iran Agrofood 2024, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности науки Московской области. "Производитель ветеринарных препаратов "АКА" из подмосковных Люберец заключил контракт на поставку своей продукции в Иран в рамках выставки Iran Agrofood 2024, которая проходила в Тегеране", - отметили в пресс-службе. В ведомстве также добавили, что компания "АКА" из Люберец стала одним из восьми участников коллективного стенда Подмосковья на выставке Iran Agrofood 2024. Сумма экспортного контракта составила 10 миллионов рублей. Первые поставки запланированы на ближайшие полгода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, иран, московская область (подмосковье), ветеринария, экспорт
Новости Подмосковья, Люберцы, Иран, Московская область (Подмосковье), Ветеринария, Экспорт