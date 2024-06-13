https://ria.ru/20240613/vetpreparaty-1952629386.html

Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран

Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран - РИА Новости, 13.06.2024

Ветпрепараты из подмосковных Люберец будут экспортировать в Иран

Ветеринарные препараты компании "АКА" из подмосковных Люберец будут экспортироваться в Иран, контракт на поставку был заключен в рамках выставки Iran Agrofood... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:40

2024-06-13T16:40

2024-06-13T16:40

новости подмосковья

люберцы

иран

московская область (подмосковье)

ветеринария

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0a6e1094d4d0ec46b6863f2340d4ff81.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ветеринарные препараты компании "АКА" из подмосковных Люберец будут экспортироваться в Иран, контракт на поставку был заключен в рамках выставки Iran Agrofood 2024, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности науки Московской области. "Производитель ветеринарных препаратов "АКА" из подмосковных Люберец заключил контракт на поставку своей продукции в Иран в рамках выставки Iran Agrofood 2024, которая проходила в Тегеране", - отметили в пресс-службе. В ведомстве также добавили, что компания "АКА" из Люберец стала одним из восьми участников коллективного стенда Подмосковья на выставке Iran Agrofood 2024. Сумма экспортного контракта составила 10 миллионов рублей. Первые поставки запланированы на ближайшие полгода.

https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html

люберцы

иран

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

люберцы, иран, московская область (подмосковье), ветеринария, экспорт