https://ria.ru/20240613/vershinin-1952684791.html

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 13.06.2024

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину

Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:52

2024-06-13T18:52

2024-06-13T18:52

политика

россия

владимир путин

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2025 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)