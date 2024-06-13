https://ria.ru/20240613/vershinin-1952684791.html
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 13.06.2024
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:52
2024-06-13T18:52
2024-06-13T18:52
политика
россия
владимир путин
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2025 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину до июля 2025 года