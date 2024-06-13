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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 13.06.2024
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18:52 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/vershinin-1952684791.html
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину - РИА Новости, 13.06.2024
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:52
2024-06-13T18:52
политика
россия
владимир путин
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2025 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html
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политика, россия, владимир путин, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину до июля 2025 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Сергею Вершинину до июля 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2025 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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