Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен
Вывод долларов и евро с брокерских счетов БКС временно недоступен
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании.
"Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении.
"Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении.
"Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же.
США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
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