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Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен - РИА Новости, 13.06.2024
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11:47 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/valyuty-1952528417.html
Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен
Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен - РИА Новости, 13.06.2024
Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен
Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:47
2024-06-13T11:47
экономика
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. "Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении. "Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении. "Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же. США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
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экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен

Вывод долларов и евро с брокерских счетов БКС временно недоступен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании.
"Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении.
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"Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении.
"Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же.
США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
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