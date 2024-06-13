https://ria.ru/20240613/valyuty-1952528417.html

Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен

Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен - РИА Новости, 13.06.2024

Вывод некоторых валют с брокерских счетов в БКС временно недоступен

Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:47

2024-06-13T11:47

2024-06-13T11:47

экономика

сша

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. "Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении. "Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении. "Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же. США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)