https://ria.ru/20240613/vagenknekht-1952610673.html

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО - РИА Новости, 13.06.2024

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО

Владимир Зеленский старается напрямую вовлечь Североатлантический альянс в конфликт ради достижения победы Украины в военном противостоянии с Россией, заявила... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:50

2024-06-13T15:50

2024-06-13T15:50

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский старается напрямую вовлечь Североатлантический альянс в конфликт ради достижения победы Украины в военном противостоянии с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в программе Maischberger на канале Das Erste."Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что, несмотря на поставленное Западом оружие, ВСУ терпят крах, из-за чего сейчас переговорная позиция Украины хуже, чем раньше. Она также призвала к остановке боевых действий и началу мирных переговоров.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

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