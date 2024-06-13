https://ria.ru/20240613/uzhin-1952614328.html

Фон дер Ляйен пока не пригласили на неформальный ужин лидеров стран ЕС

Фон дер Ляйен пока не пригласили на неформальный ужин лидеров стран ЕС - РИА Новости, 13.06.2024

Фон дер Ляйен пока не пригласили на неформальный ужин лидеров стран ЕС

Действующую главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен пока не пригласили на неформальный ужин лидеров стран Евросоюза, который пройдет в понедельник 17... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:58

2024-06-13T15:58

2024-06-13T15:58

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урсула фон дер ляйен

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выборы в европарламент — 2024

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Действующую главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен пока не пригласили на неформальный ужин лидеров стран Евросоюза, который пройдет в понедельник 17 июня по итогам выборов в Европарламент и на котором обсудят кандидатуры на ключевые посты в евроинституты: глав Еврокомиссии, Евросовета и европейской дипломатии. "Это будет неформальный ужин, мы ожидаем что она будет приглашена и будет участвовать", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подесто. На уточняющий вопрос журналистов о том, получила ли уже Фон дер Ляйен приглашение, Подесто сказала, что ей нужно уточнить, но "несколько часов назад приглашения еще не было". Нынешняя глава Еврокомиссии, чья партия подтвердила свою лидирующую роль по итогам выборов в Европейский парламент, претендует на второй срок на посту руководителя этого института исполнительной власти ЕС. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК избирается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент (единогласным решением) и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии.

https://ria.ru/20240610/enp-1951843547.html

https://ria.ru/20240611/aktivy-1952149363.html

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в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, европарламент, выборы в европарламент — 2024, евросоюз