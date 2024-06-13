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"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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10:13 13.06.2024 (обновлено: 11:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ursula-1952493262.html
"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине
"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине
Пользователей социальной сети Х возмутило обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:13
2024-06-13T11:22
в мире
украина
франция
европа
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователей социальной сети Х возмутило обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, ради которой они тесно сотрудничают."Нам не нужны твои услуги! Уходи! Бесполезная!" — обратился к главе ЕК OWL."Урсула и Макрон поддерживают друг друга в эскалации этого конфликта до ядерной войны! Столкновение, которое вы желаете, не ограничится только Европой" — отметила liz topete."Макрон и все те, кто поддерживает Украину, должны уйти. Мы не хотим платить за ваши особняки", — возмутился OneManArmy."Большинство европейцев хотят нормализации отношений с Россией. Уважайте их выбор", — резюмировал Yvonne_Blu2024.Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html
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в мире, украина, франция, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия

"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователей социальной сети Х возмутило обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, ради которой они тесно сотрудничают.
"Нам не нужны твои услуги! Уходи! Бесполезная!" — обратился к главе ЕК OWL.
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"Урсула и Макрон поддерживают друг друга в эскалации этого конфликта до ядерной войны! Столкновение, которое вы желаете, не ограничится только Европой" — отметила liz topete.
"Макрон и все те, кто поддерживает Украину, должны уйти. Мы не хотим платить за ваши особняки", — возмутился OneManArmy.
"Большинство европейцев хотят нормализации отношений с Россией. Уважайте их выбор", — резюмировал Yvonne_Blu2024.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года.
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В миреУкраинаФранцияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕврокомиссия
 
 
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