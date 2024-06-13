https://ria.ru/20240613/ursula-1952493262.html

"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине

"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 13.06.2024

"Уходи": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за слов об Украине

Пользователей социальной сети Х возмутило обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:13

2024-06-13T10:13

2024-06-13T11:22

в мире

украина

франция

европа

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователей социальной сети Х возмутило обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, ради которой они тесно сотрудничают."Нам не нужны твои услуги! Уходи! Бесполезная!" — обратился к главе ЕК OWL."Урсула и Макрон поддерживают друг друга в эскалации этого конфликта до ядерной войны! Столкновение, которое вы желаете, не ограничится только Европой" — отметила liz topete."Макрон и все те, кто поддерживает Украину, должны уйти. Мы не хотим платить за ваши особняки", — возмутился OneManArmy."Большинство европейцев хотят нормализации отношений с Россией. Уважайте их выбор", — резюмировал Yvonne_Blu2024.Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html

https://ria.ru/20240613/skandal-1952478162.html

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в мире, украина, франция, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия