https://ria.ru/20240613/ukrainskiy-1952468373.html

Боевики "Кракена" эвакуировали под Харьковом лишь своих, сообщил пленный

Боевики "Кракена" эвакуировали под Харьковом лишь своих, сообщил пленный - РИА Новости, 13.06.2024

Боевики "Кракена" эвакуировали под Харьковом лишь своих, сообщил пленный

Боевики из неонацистского формирования "Кракен" эвакуировали только своих военных во время боя на харьковском направлении в начале наступления российских войск, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:05

2024-06-13T06:05

2024-06-13T06:30

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 13 июн - РИА Новости. Боевики из неонацистского формирования "Кракен" эвакуировали только своих военных во время боя на харьковском направлении в начале наступления российских войск, рассказал журналистам попавший в российский плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. В середине мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что более 60 человек из "Кракена" попали в плен в регионе и дают показания. "К вечеру, по-моему, "залетело" две Bradley (американская БМП - ред.) с пулеметами. По-моему, был "Кракен". Вытянули своих. Тех, кто был, другие - пограничники с нами еще были, - никого, ничего… Забрали своих и "откатились", - рассказал Доценко. По его словам, навстречу покинувшим во время боя позиции боевикам "Кракена" двигался автомобиль его батальона. Боевики не стали предупреждать других бойцов ВСУ о приближении сил РФ, в результате чего их машина попала под шквальный огонь российских войск. "Буханка" заезжает, ее расстреливают. Водителя сразу насмерть, а второго… ну или раненый, или в плен взяли, я не знаю точно", - рассказал пленный. Доценко не знает точное количество боевиков "Кракена", занимавших позиции с украинскими пограничниками на том участке, но их было буквально "пару человек". Он высказал предположение, что они были военными специалистами и считались "элитой". С его слов, к остальным бойцам ВСУ отношение у них высокомерное. "То есть они как спецподразделения, либо они главные. Наверное, они считают, что они лучшие. Я просто наслышан не только о "Кракене", но и о 3-й штурмовой бригаде (бывший полк "Азов"*, признанный террористической организацией и запрещенный в РФ - ред.). Рассказывали, что они как штурмовики - элитное подразделение, не просто ЗСУ ( ВСУ - ред.), обычные мобилизованные. Можно там говорить: "Ты неси, ты копай, а я только сижу, подожду штурма", - заключил Доценко.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

https://ria.ru/20231231/podpole-1919267665.html

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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, харьков