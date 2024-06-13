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НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 13.06.2024 (обновлено: 19:51 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952702239.html
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг
НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:42
2024-06-13T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе на уровне глав минобороны."Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина", - сказал он.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях заключать мир

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе на уровне глав минобороны.
"Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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