https://ria.ru/20240613/ukraina-1952702239.html
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг
НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:42
2024-06-13T19:42
2024-06-13T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе на уровне глав минобороны."Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина", - сказал он.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях заключать мир