https://ria.ru/20240613/ukraina-1952702239.html

НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг

НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024

НАТО не будет определять условия мира за Украину, заявил Столтенберг

НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:42

2024-06-13T19:42

2024-06-13T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. НАТО не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе на уровне глав минобороны."Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина", - сказал он.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг