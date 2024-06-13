https://ria.ru/20240613/ukraina-1952671274.html
Захарова: планы G7 выделить Украине кредит ни к чему хорошему не приведут
Захарова: планы G7 выделить Украине кредит ни к чему хорошему не приведут - РИА Новости, 13.06.2024
Захарова: планы G7 выделить Украине кредит ни к чему хорошему не приведут
Планы "семерки" выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов под залог от доходов с российских замороженных активов ни к чему хорошему не приведут,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:14
2024-06-13T18:14
2024-06-13T18:14
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Планы "семерки" выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов под залог от доходов с российских замороженных активов ни к чему хорошему не приведут, а грозят только новыми кризисами в экономике, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные российские активы. "Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима и его покровителей - это преступно, цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву и, конечно, ответные меры обязательно последуют, как следовали всегда", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что в Москве в курсе о сообщениях СМИ о том, что страны "Большой семерки" достигли договоренности предоставить Украине очередной кредит на сумму 50 миллиардов долларов под залог будущих доходов от управления российскими активами. "Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему. Противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет чреваты окончательной расбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами. Основное бремя подобных системных рисков примет на себя Европейский союз, который столкнется, например, с оттоком капитала, хотя уже тоже столкнулся, в связи с тем, что будут выводиться средства инвесторов из стран мирового большинства. Кроме того, европейского имущества и средств в России достаточно и неминуемые ответные меры для Брюсселя будут крайне болезнеными", - добавила Захарова. По ее мнению, такой сценарий выгоден для властей США, которые разговорами о союзничестве стремятся к экономического ослаблению Евросоюза.
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цены на нефть, украина, россия, москва, мария захарова, g7, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, G7, Санкции в отношении России
Захарова: планы G7 выделить Украине кредит ни к чему хорошему не приведут
МИД предупредил о последствиях кредитования Киева под залог дохода от активов РФ
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Планы "семерки" выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов под залог от доходов с российских замороженных активов ни к чему хорошему не приведут, а грозят только новыми кризисами в экономике, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные российские активы.
"Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима и его покровителей - это преступно, цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву и, конечно, ответные меры обязательно последуют, как следовали всегда", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в Москве в курсе о сообщениях СМИ о том, что страны "Большой семерки" достигли договоренности предоставить Украине очередной кредит на сумму 50 миллиардов долларов под залог будущих доходов от управления российскими активами.
"Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему. Противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет чреваты окончательной расбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами. Основное бремя подобных системных рисков примет на себя Европейский союз, который столкнется, например, с оттоком капитала, хотя уже тоже столкнулся, в связи с тем, что будут выводиться средства инвесторов из стран мирового большинства. Кроме того, европейского имущества и средств в России достаточно и неминуемые ответные меры для Брюсселя будут крайне болезнеными", - добавила Захарова.
По ее мнению, такой сценарий выгоден для властей США, которые разговорами о союзничестве стремятся к экономического ослаблению Евросоюза.