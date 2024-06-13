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США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952566681.html
США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР
США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР - РИА Новости, 13.06.2024
США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР
США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода и бизнес, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:45
2024-06-13T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода и бизнес, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы якобы достанутся РФ и Китаю. "Это показывает реальное мышление США по вопросу Украины. Очевидно, что некоторые люди в Штатах говорят о правилах и доктринах, но на уме у них только выгода и бизнес", - заявил дипломат, комментируя высказывания Грэма*.* Внесен в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, сша, китай, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Китай, МИД КНР
США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР

МИД Китая: у политиков в США в вопросе Украины на уме лишь выгода и бизнес

© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода и бизнес, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы якобы достанутся РФ и Китаю.
"Это показывает реальное мышление США по вопросу Украины. Очевидно, что некоторые люди в Штатах говорят о правилах и доктринах, но на уме у них только выгода и бизнес", - заявил дипломат, комментируя высказывания Грэма*.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКитайМИД КНР
 
 
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