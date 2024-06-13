https://ria.ru/20240613/ukraina-1952566681.html

США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР

США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР - РИА Новости, 13.06.2024

США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода, заявил МИД КНР

США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода и бизнес, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:45

2024-06-13T13:45

2024-06-13T13:45

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США в вопросе Украины интересует лишь их собственная выгода и бизнес, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы якобы достанутся РФ и Китаю. "Это показывает реальное мышление США по вопросу Украины. Очевидно, что некоторые люди в Штатах говорят о правилах и доктринах, но на уме у них только выгода и бизнес", - заявил дипломат, комментируя высказывания Грэма*.* Внесен в список террористов и экстремистов

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, китай, мид кнр