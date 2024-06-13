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Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве - РИА Новости, 13.06.2024
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Религия
 
13:31 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952559168.html
Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве
Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве - РИА Новости, 13.06.2024
Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве, назвал мероприятие позорным и направленным на разрушение базовых... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:31
2024-06-13T13:31
религия
киев
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве, назвал мероприятие позорным и направленным на разрушение базовых ценностей, сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви. Ранее украинские СМИ сообщили, что 16 июня в Киеве планируется провести ЛГБТ*-марш. "Вызывает удивление настойчивое стремление организаторов проводить такое мероприятие, в то время как другие публичные политические мероприятия разных политических сил и общественно-политических движений ограничены… Семья, материнство и отцовство, природные мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства… Призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа", – цитирует сайт заявление Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Во Всеукраинском совете церквей подчеркнули, что одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях видится содействие укреплению института семьи, распространению через систему образования семейных ценностей и духовно-патриотическое воспитание молодежи.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
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киев, россия, украинская православная церковь
Религия, Киев, Россия, Украинская православная церковь
Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве

Совет церквей Украины призвал запретить ЛГБТ-марш в Киеве, назвав его позорным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против ЛГБТ*-парада в Киеве. 23 июня 2019
Участники акции протеста против ЛГБТ*-парада в Киеве. 23 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста против ЛГБТ*-парада в Киеве. 23 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве, назвал мероприятие позорным и направленным на разрушение базовых ценностей, сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви.
Ранее украинские СМИ сообщили, что 16 июня в Киеве планируется провести ЛГБТ*-марш.
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Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте
7 июня, 13:40
"Вызывает удивление настойчивое стремление организаторов проводить такое мероприятие, в то время как другие публичные политические мероприятия разных политических сил и общественно-политических движений ограничены… Семья, материнство и отцовство, природные мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства… Призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа", – цитирует сайт заявление Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Во Всеукраинском совете церквей подчеркнули, что одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях видится содействие укреплению института семьи, распространению через систему образования семейных ценностей и духовно-патриотическое воспитание молодежи.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
4 июня, 17:34
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
 
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