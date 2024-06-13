https://ria.ru/20240613/ukraina-1952559168.html

Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве

Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве - РИА Новости, 13.06.2024

Всеукраинский совет церквей призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве, назвал мероприятие позорным и направленным на разрушение базовых... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:31

2024-06-13T13:31

2024-06-13T13:31

религия

киев

россия

украинская православная церковь

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал запретить ЛГБТ*-марш в Киеве, назвал мероприятие позорным и направленным на разрушение базовых ценностей, сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви. Ранее украинские СМИ сообщили, что 16 июня в Киеве планируется провести ЛГБТ*-марш. "Вызывает удивление настойчивое стремление организаторов проводить такое мероприятие, в то время как другие публичные политические мероприятия разных политических сил и общественно-политических движений ограничены… Семья, материнство и отцовство, природные мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства… Призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа", – цитирует сайт заявление Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Во Всеукраинском совете церквей подчеркнули, что одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях видится содействие укреплению института семьи, распространению через систему образования семейных ценностей и духовно-патриотическое воспитание молодежи.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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киев, россия, украинская православная церковь