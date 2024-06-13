https://ria.ru/20240613/ukraina-1952542078.html

Украина хочет продать 19 предприятий на пять миллиардов долларов, пишут СМИ

Украина хочет продать 19 предприятий на пять миллиардов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024

Украина хочет продать 19 предприятий на пять миллиардов долларов, пишут СМИ

Украина намерена продать почти 20 государственных предприятий на 5 миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете, сообщила британская газета Times. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:34

2024-06-13T12:34

2024-06-13T12:34

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европа

киев

владимир зеленский

александр устинов

верховная рада украины

g7

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина намерена продать почти 20 государственных предприятий на 5 миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете, сообщила британская газета Times. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. "Начиная с этого лета, Украина продаст по меньшей мере 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (4,98 миллиона долларов - ред.) и привлечь экономические инвестиции", - говорится в материале, опубликованном на сайте Times. По данным журналистов, с молотка пойдет самая большая в Европе компания по добыче титана и циркония "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), торговый центр Ocean plaza и отель "Украина" в центре Киева. Times сообщает, что Украина по-прежнему владеет более чем 2,3 тысячами госпредприятий, оставшимися со времен СССР, однако большинство из них не приносят прибыли и накопили серьезные долги. По данным фонда госимущества Украины, которые приводит издание, с сентябра 2022 года государству удалось выручить 80 миллионов фунтов (около 102 миллионов долларов) за продажу государственной собственности. Стартовая ставка за упомянутую выше ОГХК, по данным Times, составляет всего 89 миллионов долларов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

https://ria.ru/20240529/poteri-1949234016.html

https://ria.ru/20240415/razumkov-1940127109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, европа, киев, владимир зеленский, александр устинов, верховная рада украины, g7