Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации
Депутат Рады: каждый 10-й рабочий мобилизован, местный бизнес несет убытки
© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Каждый десятый рабочий на Украине мобилизован, местный бизнес несет серьезные убытки, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль", - написал Наталуха на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали новый законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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