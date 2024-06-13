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Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 13.06.2024 (обновлено: 12:46 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952540144.html
Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации
Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации - РИА Новости, 13.06.2024
Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации
Каждый десятый рабочий на Украине мобилизован, местный бизнес несет серьезные убытки, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Каждый десятый рабочий на Украине мобилизован, местный бизнес несет серьезные убытки, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль", - написал Наталуха на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали новый законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928462423.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады оценил ущерб местному бизнесу от мобилизации

Депутат Рады: каждый 10-й рабочий мобилизован, местный бизнес несет убытки

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Каждый десятый рабочий на Украине мобилизован, местный бизнес несет серьезные убытки, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль", - написал Наталуха на своей странице в соцсети Facebook*.
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Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали новый законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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