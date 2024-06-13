https://ria.ru/20240613/tuvintsy-1952682716.html

Глава администрации президента поздравил тувинцев с важной датой

Глава администрации президента поздравил тувинцев с важной датой - РИА Новости, 13.06.2024

Глава администрации президента поздравил тувинцев с важной датой

Учреждение института верховного ламы стало важной вехой в истории Тувы, а в дальнейшем способствовало становлению буддизма как одной из традиционных религий в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:48

2024-06-13T18:48

2024-06-13T18:48

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Учреждение института верховного ламы стало важной вехой в истории Тувы, а в дальнейшем способствовало становлению буддизма как одной из традиционных религий в России, заявил руководитель администрации президента России Антон Вайно в телеграмме (имеется в распоряжении РИА Новости) к участникам торжеств по случаю 105-летия учреждения института пандито камбы-ламы (верховного ламы) Тувы и камбы-ламе Республики Тува Гелек Нацык-Доржу (Сергеку Сарыглару).В Туве 13 июня празднуют 105-летие основания института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики. По этому случаю организован тождественный молебен с участием буддийского духовенства и светских гостей из Индии и регионов России, а также международная конференция "Буддийский саммит"."Учреждение в 1919 году института пандито камбы-ламы стало важной вехой в истории Тывы, способствовало развитию философии буддизма в регионе, а в дальнейшем – его становлению как одной из традиционных религий в стране", - написал Вайно.По его словам, буддийская община Тувы бережно хранит культурное и духовное наследие предков, а также направляет усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, совершенствование религиозного образования и поддержку наших героев – защитников Отечества."И, конечно, поздравляю вас с 80-летием добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав России, которое будет отмечаться в октябре нынешнего года. Желаю вам успехов и благополучия, мира и процветания", - заключил глава администрации президента.Как рассказывала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тува в Москве Светлана Намчак, Тува не входила в состав Российской империи, но к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время территория Тувы была под белыми. На тот момент юридически глава этой территории - верховный правитель России Александр Колчак - 13 июня 1919 года учредил институт верховного ламы Тувы, что стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе.Также представитель республики напомнила, что независимое государство - Тувинская Народная Республика (ТНР), было образовано в 1921 году, его признал СССР, причем ТНР одна из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Потом парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. Соответствующий указ президиума ВС СССР датирован 11 октября 1944 года, Тува вошла в состав РСФСР.

https://ria.ru/20240613/monastyr-1952638992.html

https://ria.ru/20240613/lama-1952257451.html

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, ссср, индия, религия