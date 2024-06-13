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Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы - РИА Новости, 13.06.2024
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13:34 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/turtsiya-1952560715.html
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы - РИА Новости, 13.06.2024
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы
Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:34
2024-06-13T13:34
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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта страны. Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, а в июле 2023 года стоимость транзита увеличили на 8% до 4,42 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. "С 1 июля мы увеличим цены на транзит судов через турецкие проливы, один франк будет стоить 5,07 долларов", - цитирует телеканал Habertürk заявление министерства. "Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет", - отметил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20240125/pozitsiya-1923345252.html
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в мире, турция, босфор, дарданеллы
В мире, Турция, Босфор, Дарданеллы
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы

Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15 процентов

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Власти Турции намерены с 1 июля увеличить стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, заявило министерство транспорта страны.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, а в июле 2023 года стоимость транзита увеличили на 8% до 4,42 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
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Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море
25 января, 09:03
"С 1 июля мы увеличим цены на транзит судов через турецкие проливы, один франк будет стоить 5,07 долларов", - цитирует телеканал Habertürk заявление министерства.
"Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет", - отметил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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