https://ria.ru/20240613/turchak-1952467606.html

Турчак сдал документы на выдвижение на пост губернатора Республики Алтай

Турчак сдал документы на выдвижение на пост губернатора Республики Алтай - РИА Новости, 13.06.2024

Турчак сдал документы на выдвижение на пост губернатора Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что сдал в избирком документы на выдвижение на пост главы региона. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:46

2024-06-13T05:46

2024-06-13T05:48

республика алтай

политика

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что сдал в избирком документы на выдвижение на пост главы региона."Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу ее "в полях", общаясь с людьми. Это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей. Народную программу", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

республика алтай

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республика алтай, политика, андрей турчак, единая россия