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Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными - РИА Новости, 13.06.2024
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15:39 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952606621.html
Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными
Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными - РИА Новости, 13.06.2024
Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными
Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:39
2024-06-13T15:39
экономика
сша
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка России. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием регулятора от октября 2022 года, отмечается в релизе ЦБ. С момента вступления в силу указания ЦБ РФ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. "Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%", - отмечается в сообщении. "Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке", - пишет ЦБ.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html
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экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Санкции в отношении России
Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными

ЦБ: данные внебиржевого рынка для определения курса валют репрезентативны

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка России.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием регулятора от октября 2022 года, отмечается в релизе ЦБ. С момента вступления в силу указания ЦБ РФ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций.
"Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%", - отмечается в сообщении.
"Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке", - пишет ЦБ.
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ЭкономикаСШАРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСанкции в отношении России
 
 
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