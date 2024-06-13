https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952606621.html

Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными

Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными - РИА Новости, 13.06.2024

Центробанк назвал данные внебиржевого рынка репрезентативными

Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:39

2024-06-13T15:39

2024-06-13T15:39

экономика

сша

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара и евро на внутреннем рынке, говорится в сообщении Банка России. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием регулятора от октября 2022 года, отмечается в релизе ЦБ. С момента вступления в силу указания ЦБ РФ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. "Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%", - отмечается в сообщении. "Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке", - пишет ЦБ.

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html

https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии