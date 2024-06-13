https://ria.ru/20240613/tsb-1952659265.html
Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков
Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков - РИА Новости, 13.06.2024
Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков
Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:54
2024-06-13T17:54
2024-06-13T17:59
экономика
сша
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_fc23e942f6bc28a8d6edf621827fd6a1.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России. США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Вы можете приобрести наличную валюту в банках (как в кассах, так и при наличии технической возможности через банкоматы). Банки продают валюту, исходя из ее наличия, операции проводятся по курсу банка", - отвечает ЦБ на своем сайте на вопрос "Могу ли я приобрести наличные доллары США / евро? И будут ли ограничения по суммам?". "Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны. Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги. Важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу вашего банка, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях по курсу банка в день снятия", - также говорит регулятор. В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях, добавляет он.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952658835.html
https://ria.ru/20240613/tsb-1952658528.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d097149cda4ecf3ccd85a4a223883c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков
ЦБ: россияне по-прежнему могут купить наличные доллары США и евро в банках