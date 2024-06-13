https://ria.ru/20240613/tsb-1952659265.html

Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков

Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков - РИА Новости, 13.06.2024

Россияне по-прежнему могут купить доллары США и евро по курсу банков

Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:54

2024-06-13T17:54

2024-06-13T17:59

экономика

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россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России. США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Вы можете приобрести наличную валюту в банках (как в кассах, так и при наличии технической возможности через банкоматы). Банки продают валюту, исходя из ее наличия, операции проводятся по курсу банка", - отвечает ЦБ на своем сайте на вопрос "Могу ли я приобрести наличные доллары США / евро? И будут ли ограничения по суммам?". "Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны. Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги. Важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу вашего банка, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях по курсу банка в день снятия", - также говорит регулятор. В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях, добавляет он.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952658835.html

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экономика, сша, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии