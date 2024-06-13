https://ria.ru/20240613/tsb-1952658528.html
Биржевая торговля валютой не важна для конвертируемости рубля, заявили в ЦБ
Биржевая торговля валютой не важна для конвертируемости рубля, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.06.2024
Биржевая торговля валютой не важна для конвертируемости рубля, заявили в ЦБ
Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:52
2024-06-13T17:52
2024-06-13T17:52
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россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из пояснений ЦБ. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - сообщил регулятор. Отмечается, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. "В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 миллиардов долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам", - добавили в ЦБ. Там подчеркнули, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. "Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952657970.html
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экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Санкции в отношении России
Биржевая торговля валютой не важна для конвертируемости рубля, заявили в ЦБ
ЦБ: биржевая торговля валютой не является условием для конвертируемости рубля
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из пояснений ЦБ.
США
в среду расширили санкции против России
, включив туда Мосбиржу
. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - сообщил регулятор.
Отмечается, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки.
"В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 миллиардов долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам", - добавили в ЦБ.
Там подчеркнули, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. "Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", - добавил регулятор.