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Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума - РИА Новости, 13.06.2024
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума
Объем валютных средств на брокерских счетах россиян в апреле сократился до минимальных с зимы 2019 года 1,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:05
2024-06-13T14:05
2024-06-13T15:14
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Объем валютных средств на брокерских счетах россиян в апреле сократился до минимальных с зимы 2019 года 1,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Банка России. Так, в апреле россияне хранили у брокеров валюту на 1,9 миллиарда долларов. Это примерно на 6% меньше, чем в марте. Показатель опустился до минимума с февраля 2019 года, когда на брокерских счетах у россиян было 1,8 миллиарда долларов. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Ряд брокеров уже сообщили, что ввод и вывод долларов и евро временно недоступен.
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экономика, сша, россия, московская биржа
Экономика, США, Россия, Московская биржа
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума
ЦБ: объем валюты на брокерских счетах россиян составил 1,9 миллиарда долларов