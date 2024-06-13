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Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума - РИА Новости, 13.06.2024
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14:05 13.06.2024 (обновлено: 15:14 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tsb-1952574854.html
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума - РИА Новости, 13.06.2024
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума
Объем валютных средств на брокерских счетах россиян в апреле сократился до минимальных с зимы 2019 года 1,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:05
2024-06-13T15:14
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Объем валютных средств на брокерских счетах россиян в апреле сократился до минимальных с зимы 2019 года 1,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Банка России. Так, в апреле россияне хранили у брокеров валюту на 1,9 миллиарда долларов. Это примерно на 6% меньше, чем в марте. Показатель опустился до минимума с февраля 2019 года, когда на брокерских счетах у россиян было 1,8 миллиарда долларов. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Ряд брокеров уже сообщили, что ввод и вывод долларов и евро временно недоступен.
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экономика, сша, россия, московская биржа
Экономика, США, Россия, Московская биржа
Объем валюты на брокерских счетах россиян в апреле упал до минимума

ЦБ: объем валюты на брокерских счетах россиян составил 1,9 миллиарда долларов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Объем валютных средств на брокерских счетах россиян в апреле сократился до минимальных с зимы 2019 года 1,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Банка России.
Так, в апреле россияне хранили у брокеров валюту на 1,9 миллиарда долларов. Это примерно на 6% меньше, чем в марте. Показатель опустился до минимума с февраля 2019 года, когда на брокерских счетах у россиян было 1,8 миллиарда долларов.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Ряд брокеров уже сообщили, что ввод и вывод долларов и евро временно недоступен.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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