https://ria.ru/20240613/trevoga-1952599584.html
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2024
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:19
2024-06-13T15:19
2024-06-13T15:27
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 14.15 мск. В 15.02 тревога была объявлена в Николаевской области. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской и Николаевской областях