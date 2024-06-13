https://ria.ru/20240613/tranzit-1952669694.html

СМИ: в ЕС обратились к Азербайджану по вопросу транзита газа через Украину

СМИ: в ЕС обратились к Азербайджану по вопросу транзита газа через Украину - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: в ЕС обратились к Азербайджану по вопросу транзита газа через Украину

Европейские чиновники обратились к Азербайджану с планом транспортировки газа в Европу через Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:10

2024-06-13T18:10

2024-06-13T18:11

экономика

европа

украина

азербайджан

хикмет гаджиев

герман галущенко

газпром

евросоюз

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Европейские чиновники обратились к Азербайджану с планом транспортировки газа в Европу через Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных азербайджанских чиновников. "Европейский Союз и страны транзита, о которых мы говорим, связались с Азербайджаном по этому вопросу... В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс", - рассказал изданию помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он воздержался от указания сроков возможного проекта транзита газа, но заявил, что Азербайджан серьезно отнесся к запросу со стороны ЕС, поскольку это вопрос энергетической безопасности. Азербайджанский дипломат, пожелавший остаться анонимным, также подтвердил изданию, что "что-то происходит по этому вопросу". "Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда дело доходит до прекращения транзита через Украину из-за существующих препятствий в инфраструктуре европейской газовой системы", - добавил он. Ранее на этой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году. По мнению некоторых источников, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы. Блумберг отмечает, что такая договоренность "позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа". В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.

https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html

https://ria.ru/20240611/borrel-1952218801.html

https://ria.ru/20240530/gaz-1949528982.html

европа

украина

азербайджан

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экономика, европа, украина, азербайджан, хикмет гаджиев, герман галущенко, газпром, евросоюз, северный поток