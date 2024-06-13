https://ria.ru/20240613/svyaschennik-1952260220.html

Священник пояснил, как долго Иисус находился на Земле после Воскресения

Священник пояснил, как долго Иисус находился на Земле после Воскресения - РИА Новости, 13.06.2024

Священник пояснил, как долго Иисус находился на Земле после Воскресения

Праздник Вознесения Господня, который в Русской церкви в этом году встречают 13 июня, всегда приходится на сороковой день после Пасхи и напоминает о том, что... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:10

2024-06-13T03:10

2024-06-13T03:10

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Праздник Вознесения Господня, который в Русской церкви в этом году встречают 13 июня, всегда приходится на сороковой день после Пасхи и напоминает о том, что Иисус Христос после своего Воскресения являлся апостолам, но точно неизвестно, как долго Спаситель пробыл на Земле, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Вознесение Господне – один из 12-и главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда после Воскресения Иисус Христос физически являлся людям, проповедовал, а потом в присутствии учеников с Елеонской горы вознесся на небо, к Отцу своему Небесному. Это событие подробно описано в Евангелии. Дата праздника переходящая, но всегда его отмечают в четверг - через 40 дней после Пасхи. В 2024 году Вознесение приходится на 13 июня. Накануне, в день Отдания Пасхи, в храмах завершилось 40-дневное празднование Воскресения Христова. Считается, что Иисус "оставил" апостолов не просто так. Он говорил, что для учеников будет лучше, если он уйдет - так готовил их к сошествию Духа Святого (православные христиане верят в Святую Троицу – единство трех лиц Бога – Отца, Сына, Святого Духа), которое случилось вскоре после событий Вознесения. В Церкви о сошествии на апостолов Святого Духа вспоминают через десять дней - в Пятидесятницу или день Святой Троицы (в 2024 году – 23 июня), который также считается рождением Церкви."В Священном писании не указывается, сколько точно дней Спаситель воскресший пребывал на Земле с учениками – принято считать, что сорок. Но можно с уверенностью сказать, что это продлилось до Пятидесятницы (50 дней после Пасхи), потому что в книге Деяний Апостольских описываются события, когда он уже вознесся на небо", - сказал отец Максим Козлов.Он отметил, что Спаситель воскресший встречался с учениками, укреплял их в вере, "учил тайнам Царства Небесного и готовил к грядущему подвигу апостольского благовествования по всему миру, а потом ушел"."Могли ли ученики не скорбеть, когда возлюбленный учитель их покинул? Один из богословов XX века протоирей Сергий Булгаков назвал праздник Вознесения "радостью разлучения". Дело в том, что апостолы к тому времени уже знали слова Христа: "Приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца - Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о Мне" (Евангелие от Иоанна). То есть они имеют это обетование о послании третьего лица Святой Троицы - Духа Утешителя, и поэтому Вознесение для них и радость, и праздник, а не просто скорбь и расставание", - рассказал протоиерей.По его словам, богословский смысл праздника заключается в том, что "Господь, вознёсшись на небеса и не пребывая более на Земле видимым, телесным образом, оставляет за каждым из нас данный нам дар свободы". "Мы, не видя его глазами, вольны принять или не принять заповеди Божия, согласиться или нет с тем, чему нас учит Церковь, пойти по данному им пути или замкнуться в собственном миросозерцании. Мы должны с трепетом и благодарностью относиться к дару свободы, потому что при всей его колоссальной опасности Бог даёт нам его, потому что нас любит, потому что только свободный человек, ответивший Богу, становится в полной мере причастником божественной любви", - пояснил глава Учебного комитета.В связи с этим, добавил он, уместно вспомнить евангельскую историю с апостолом Фомой, который пожелал увидеть и удостовериться, что Спаситель воскрес, после чего Иисус Христос ему сказал: "Ты поверил, потому что увидел Меня; Блаженны не видевшие, но уверовавшие". "После Вознесения Господня этот призыв актуален для всех нас", - подчеркнул отец Максим.Он также обратил внимание на еще одну составляющую праздника. "Спаситель, возносясь к Отцу как богочеловек (соединивший в своей личности божественную и человеческую природу) показывает нам значимость человеческой природы, делает нас посредством церковных таинств (причастия) причастным божественной жизни через своё человечество, поскольку мы соединяемся с ним, входя через крещение в Церковь как в Тело Христово. То есть и для нас становится открытым небо, куда вознёсся Сын Божий. А чтобы путь, по которому мы шли, не был путём одиночек, тыкающихся, как слепые котята, Господь основал на земле Церковь, день рождения который мы будем праздновать через 10 дней после Вознесения – в день Пятидесятницы (Святой Троицы)", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240603/voznesenie-1792478145.html

https://ria.ru/20240601/donskoy-1949761789.html

https://ria.ru/20240609/rossiya-1951775828.html

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия