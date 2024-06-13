https://ria.ru/20240613/svo-1952627521.html

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.06.2024

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 155 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:32

2024-06-13T16:32

2024-06-13T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951694703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a3f421915567ca348012fa72f07bd8.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 155 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии и 125 бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/svo-1952626662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины