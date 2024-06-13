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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/svo-1952627521.html
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 155 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:32
2024-06-13T16:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 155 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии и 125 бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО: "Восток" за сутки уничтожил до 155 солдат ВСУ, две БМП и гаубицу М198

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 155 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии и 125 бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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