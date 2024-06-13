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ВСУ потеряли до 100 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 100 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ потеряли до 100 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 100 военнослужащих и польскую гаубицу Krab в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:29
2024-06-13T16:29
2024-06-13T16:29
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих и польскую гаубицу Krab в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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в мире, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 100 солдат в зоне ответственности "Днепра"
МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 100 солдат, 3 орудия и станцию РЭБ ВСУ