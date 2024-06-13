https://ria.ru/20240613/svo-1952626498.html

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырём украинским бригадам в районах пяти населённых пунктов в ДНР, а также отразила четыре контратаки,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:29

2024-06-13T16:29

2024-06-13T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_0:173:2978:1848_1920x0_80_0_0_85aadff725a9ede882b0089e574e80ec.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырём украинским бригадам в районах пяти населённых пунктов в ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери Киева составили до 345 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, "Центр" отразил четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240613/minoborony-1952573328.html

https://ria.ru/20240613/svo-1952616415.html

сша

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины