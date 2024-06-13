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Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
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16:29 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/svo-1952626498.html
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырём украинским бригадам в районах пяти населённых пунктов в ДНР, а также отразила четыре контратаки,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:29
2024-06-13T16:29
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырём украинским бригадам в районах пяти населённых пунктов в ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери Киева составили до 345 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, "Центр" отразил четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240613/minoborony-1952573328.html
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в мире, сша, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

МО: "Центр" отразил 4 контратаки и уничтожил до 345 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырём украинским бригадам в районах пяти населённых пунктов в ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери Киева составили до 345 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, "Центр" отразил четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.
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