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Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 13.06.2024
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15:31 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sud-1952603392.html
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 13.06.2024
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:31
2024-06-13T15:31
москва
россия
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в суде. "Иск ГУ Минюст России по г. Москве о ликвидации благотворительного фонда помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" принят к производству, беседа по нему назначена на 21 июня", - рассказал собеседник агентства. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"

Суд 21 июня проведет беседу по иску Минюста к фонду "Вместе против фашизма"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в суде.
"Иск ГУ Минюст России по г. Москве о ликвидации благотворительного фонда помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" принят к производству, беседа по нему назначена на 21 июня", - рассказал собеседник агентства.
Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
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