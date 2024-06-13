https://ria.ru/20240613/sud-1952603392.html
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 13.06.2024
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:31
2024-06-13T15:31
2024-06-13T15:31
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в суде. "Иск ГУ Минюст России по г. Москве о ликвидации благотворительного фонда помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" принят к производству, беседа по нему назначена на 21 июня", - рассказал собеседник агентства. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1860933256.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
Суд 21 июня проведет беседу по иску Минюста к фонду "Вместе против фашизма"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы 21 июня проведет беседу по иску столичного главка Минюста России о ликвидации фонда "Вместе против фашизма", сообщили РИА Новости в суде.
"Иск ГУ Минюст России по г. Москве о ликвидации благотворительного фонда помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" принят к производству, беседа по нему назначена на 21 июня", - рассказал собеседник агентства.
Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.