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В США обеспокоены возможностью России наблюдать за побережьем, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
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15:22 13.06.2024 (обновлено: 15:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ssha-1952600269.html
В США обеспокоены возможностью России наблюдать за побережьем, пишут СМИ
В США обеспокоены возможностью России наблюдать за побережьем, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
В США обеспокоены возможностью России наблюдать за побережьем, пишут СМИ
Военные США все больше обеспокоены растущей возможностью российских подлодок наблюдать за американским побережьем, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:22
2024-06-13T15:25
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные США все больше обеспокоены растущей возможностью российских подлодок наблюдать за американским побережьем, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на чиновников. Ранее представитель южного командования американских вооруженных сил заявил РИА Новости, что США не видят необходимости корректировать расстановку своих сил в связи с визитом кораблей российского военного флота на Кубу. "Первое развертывание атомной подводной лодки у Кубы со времен завершения холодной войны служит... сигналом администрации (президента США Джо) Байдена... о ее (Москвы) растущей возможности наблюдать за американским побережьем с помощью малозаметных подводных аппаратов - это вызывает все большую обеспокоенность у американских военных", - говорится в сообщении издания. Американские чиновники теперь пытаются понять, станет ли визит кораблей РФ на Кубу началом новой модели использования Россией подводных лодок. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" оснащены современным высокоточным ракетным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс". В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240607/kuba-1951194366.html
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куба, сша, россия, в мире
Куба, США, Россия, В мире
В США обеспокоены возможностью России наблюдать за побережьем, пишут СМИ

Miami Herald: США обеспокоены возможностями российских подлодок

© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные США все больше обеспокоены растущей возможностью российских подлодок наблюдать за американским побережьем, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на чиновников.
Ранее представитель южного командования американских вооруженных сил заявил РИА Новости, что США не видят необходимости корректировать расстановку своих сил в связи с визитом кораблей российского военного флота на Кубу.
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США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу
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"Первое развертывание атомной подводной лодки у Кубы со времен завершения холодной войны служит... сигналом администрации (президента США Джо) Байдена... о ее (Москвы) растущей возможности наблюдать за американским побережьем с помощью малозаметных подводных аппаратов - это вызывает все большую обеспокоенность у американских военных", - говорится в сообщении издания.
Американские чиновники теперь пытаются понять, станет ли визит кораблей РФ на Кубу началом новой модели использования Россией подводных лодок.
Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" оснащены современным высокоточным ракетным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
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